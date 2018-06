Thailand: Wo ein "Dino" für Ordnung im Straßenverkehr sorgt

Weil ein Urzeit-Ungeheuer im Zweifel mehr Respekt einflößt als ein Polizeibeamter, verkleidet sich ein thailändischer Verkehrspolizist im Dienst gern als Dinosaurier. Er regle in der Stadt Nakhon Nayok oft den Verkehr in der Nähe eines Kindergarten und zweier Volksschulen, sagte der Beamte Tanit Bussabong. "In der Früh gibt es viel Verkehr und die Eltern beachten die Verkehrsregeln nicht sehr."

Daher habe er sich die Frage gestellt, wie er besser für Ordnung sorgen könne, erzählte der Verkehrspolizist. In Absprache mit seinen Vorgesetzten habe er zunächst riesige Handschuhe angezogen, damit die Verkehrsteilnehmer besser auf seine Zeichen achten.