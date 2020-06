Teurere Geräte und weniger Innovation befürchtet

Samsung warnt bereits davor, dass das Urteil für Konsumenten weniger Auswahl bei Geräten und teurere Produkte bedeuten würde. Klar ist: Samsung wird Handys wie das " Nexus S" oder das "Galaxy SII" vom Markt nehmen und so verändern müssen, dass Apple-Patente nicht mehr verletzt werden.

Wer bereits ein solches Smartphone hat, wird es behalten dürfen, aber: Apple könnte von Samsung verlangen, ein Update der Software zu machen, was zu einer Einschränkung der Funktionen führen würde. Denn so verletzt Samsung etwa eine von Apple patentierte Funktion, mit der man ein Bild durch doppeltes Antippen des Bildschirms vergrößern kann. Auch das Scrollen am Bildschirm müsste Samsung umgestalten. Ob Apple das Update fordert, ist unklar.