Test: Windows 8 scheitert an eigenen Ambitionen

Im Test machte sich auch hier immer wieder ein störender Bruch zwischen Desktop- und Metro-Oberfläche bemerkbar. Der ständig herbeigeführte Wechsel zwischen den Metro- und Desktop-Apps stört den Arbeitsfluss und ist oft verwirrend.

Ein weiteres Beispiel ist die Musik-App, die Microsoft standardmäßig vorinstalliert hat. Jene bietet zwar gute Funktionalität, wenn man Musik abspielen will. Will man aber etwa seine Sammlung in die App importieren, muss man sie in den eigenen Dateien als Quelle festlegen, was aber wieder nur über den Windows-Explorer geht, der nur sehr begrenzt auf Touch ausgelegt ist.



Programme wie der Internet Explorer oder Chrome arbeiten etwa mit zwei verschiedenen Instanzen: Die altbekannten Programm-Versionen finden sich am Desktop, die neuen und touch-optimierten in der Metro-Oberfläche. Startet man Chrome jetzt etwa über einen Shortcut in der Taskleiste, öffnet sich die Desktop-Version, startet man Chrome über eine Kachel in Metro, öffnet sich die Metro-Version. Die beiden Instanzen laufen dabei unabhängig voneinander, Lesezeichen oder Cookies werden lokal nicht synchronisiert.

Die weniger offensichtlichen Neuerungen

Abgesehen von dem neuen Startmenü hat Microsoft mit Windows 8 noch an einigen weiteren Stellen nachgebessert. So wurde etwa der Task Manager grundlegend überarbeitet und soll nun als sprichwörtliches Schweizer Taschenmesser in der PC-Administration dienen. Standardmäßig öffnet sich der Task Manager in einer sehr reduzierten Minimal-Variante, in der einzig und allein die gerade laufenden Programme angezeigt werden. Erst nach einem Klick auf "Details" wird der volle Funktionsumfang des Task Managers sichtbar.

Im ersten Tab "Prozesse" findet sich all das wieder, was man bereits vom älteren Task-Manager kennt. So sind etwa die laufenden Programme sowie die Hintergrundprozesse gelistet. Hinter der zweiten Registerkarte "Leistung" verbergen sich Details zur Last des CPU, RAMs, aber auch zum aktuellen Datentransfer des WLAN- oder Bluetooth-Adapters. Interessant ist auch noch die nächste Registerkarte "App History", wo der Nutzer eine Übersicht findet, welche Programme im Schnitt für die höchste CPU-Last oder den höchsten Datentransfer verantwortlich sind. In der vierten Registerkarte findet sich die Autostart-Übersicht, die einige Nutzer vielleicht noch in MSConfig suchen.