Test: Samsung-Kamera NX20 funkt Fotos per WLAN

Die NX20 Systemkamera ist Samsungs derzeitiges Spitzenmodell unter den WLAN-Kameras und schlägt mit 1100 Euro (UVP, im Kit mit 18-55 mm-Objektiv) zu Buche. Ganz so hochpreisig sieht die Kamera am ersten Blick nicht aus. Das Design ist sehr konventionell gehalten und orientiert sich sehr stark am Vorgängermodell NX11.

Erster Eindruck

Das Gehäuse bietet keinen Grund für Beschwerden und macht einen hochwertigen und guten Eindruck. Sogar der aufklappbare Blitz wirkt stabil. Trotz der eher kompakten Abmessungen von 122 x 89.6 x 39.5mm lässt sich die NX20 sicher in Händen halten. Ganz so komfortabel wie eine ausgewachsene DSLR liegt die Systemkamera jedoch nicht in der Hand. Außerdem werden die Bedienelemente rechts vom Display bei festem Griff überdeckt und man muss darauf achten, keinen Knopf aus Versehen zu betätigen.