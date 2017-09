Ted Cruz likt Porno auf Twitter

Zugegeben: Jeder hat schon mal aus Versehen etwas auf Facebook, Twitter und Co. gelikt. Wenn es sich bei dem favorisierten Content und Pornografie und bei dem unglücklichen User um einen US-Senator handelt, ist das mediale Echo natürlich dementsprechend groß.

Wie zahlreiche internationale Medien, darunter CNN, der Independent, die New York Post und der US-Sender ABC, berichten, favorisierte der offizielle Twitter-Account von Ted Cruz in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Posting des Twitter-Profils @SexuallPosts. Dabei handelte es sich um einen zweiminütigen, pornografischen Clip. Wie Screenshots belegen, war der Tweet in der Rubrik "Likes" auf Cruz' Profil gelistet.

Kurz vor halb zwei Uhr früh war das Posting aus der Like-Liste verschwunden.

Lol. Actually, now that I'm back on my phone, it's still here in the cache. (I'd moved to my laptop to gif it.) pic.twitter.com/UPybz9kAGb — Chris Geidner (@chrisgeidner) 12. September 2017

"Anstößiger Tweet"

Nachdem die Aktivitäten auf dem Profil des Mitglieds der republikanischen Partei am Dienstag von zahlreichen Medien aufgegriffen wurden, reagierte Catherine Frazier, Ted Cruz' Kommunikationsberaterin, mit folgendem Tweet: "Der anstößige Tweet, der vorhin auf Ted Cruz' Account gepostet wurde, ist entfernt und Twitter gemeldet worden."

The offensive tweet posted on @tedcruz account earlier has been removed by staff and reported to Twitter — Catherine Frazier (@catblackfrazier) 12. September 2017

Chris Geidner, Journalist bei der Online-Plattform Buzzfeed, wies Frazier in einem Kommentar darauf hin, dass das Video nicht auf Cruz' Account gepostet, sondern von dem Account gelikt wurde.

It wasn't "posted on" his account. It was liked. Who liked it? — Chris Geidner (@chrisgeidner) 12. September 2017

Auf Twitter waren dem Senator, der sich laut CNN bisher noch nicht zu Wort gemeldet hat, im Laufe des Tages jedenfalls Spott und Häme sicher:

It's been deleted?!! Don't worry, a bunch of us saved it for you: pic.twitter.com/DR7fb1X8oq — JKo (@suburbangrouse) 12. September 2017

Can't wait for the Twitter report for come back: Yeah it was Ted Cruz. — Jon Archer (@jonarcher2) 12. September 2017

You reported your own boss to Twitter? That's a bold move. — Dave Hogg ???? (@Stareagle) 12. September 2017

Which offensive tweet, he's posted so many? — Dave Smith (@ffflow) 12. September 2017



Fun Fact: Chris Geidner teilte noch am Dienstag ein Dokument aus dem Jahr 2007 - jener Zeit, als Ted Cruz als Generalstaatsanwalt (Solicitor General) für Texas tätig war - auf Twitter. In dem Papier geht es um ein vom Bundesstaat Texas gefordertes Verbot für die Bewerbung und den Verkauf von "Dildos, künstlichen Vaginen und anderen obszönen Geräten".