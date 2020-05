Tablets statt Schulbücher

Apps spielen im Schulalltag eine immer größere Rolle. Laut Ansicht von Experten lassen sich damit durch diverse interaktive Eigenschaften Inhalte begreifbar machen, die sonst nicht so einfach zu erklären sind. Doch die digitalen Inhalte können klassische Schulbücher großteils noch nicht ersetzen. Österreichische Schulbuchverlage zeigen sich deswegen eher abwartend und setzen weiterhin auf das Schulbuch als Leitmedium.



In der zweiten Klasse der Hauptschule Jennersdorf im Burgenland gibt es keinen gedruckten Schulatlas mehr. Es gibt dort auch keine Bibel und keine Wörterbücher, denn die benötigten Informationen werden digital mit dem iPad von Apple abgerufen. "Beim digitalen Wörterbuch bekommen die Kinder das Wort `beautiful` von einem Native Speaker vorgelesen und hören dadurch, wie das Wort richtig ausgesprochen wird", erklärt Direktor Hannes Thomas die Vorteile. In Geografie setzt man auf Google Maps und auf zusätzliche Apps, mit denen man beispielsweise Erdbeben interaktiv simulieren kann. "Das kann mir ein Buch nicht bieten", so der Tablet-Verfechter, der in den Touch-Geräten die Zukunft des Lernens sieht, zum KURIER.