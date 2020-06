Tablet mit Stift: Galaxy Note 10.1 verfügbar

Wie Samsung in einer Pressemitteilung bekanntgab, wird die Tablet-Version des Galaxy Note noch im August in einer WLAN- sowie einer WLAN/HSPA+-Version erhältlich sein. Auch eine LTE-Version ist geplant, diese soll aber erst später im Laufe des Jahres nachgereicht werden. Erstmals wurde auch ein offizielles Video veröffentlicht, in dem die Hauptfunktionalitäten des neuen Samsung-Tablets vorgestellt werden. Als standardmäßig installiertes Betriebssystem wird in der Pressemitteilung Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) angegeben.