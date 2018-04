Syrische First Lady: Die inszenierte Welt von Asma al-Assad

Werbeagenturen für positives Image

Ein Bericht der New York Times im Jahr 2012 machte publik, dass die Assads Werbeagenturen in den USA und in Europa beschäftigt hatten, um positiv in westlichen Medien dargestellt zu werden. Neben dem Porträt in der Vogue, kurz vor dem Beginn des Regimes mit der blutigen Niederschlagung der Protestbewegung seiner Bürger, erschienen Artikel über Asma al-Assad in der Paris Match, der französischen Elle und der Huffington Post. Die Vogue zog ihren Artikel online kurz daraufhin zurück. Chefredakteurin Anna Wintour verurteilte in einer Erklärung das grausame Vorgehen der Assad-Regierung gegen die eigene Bevölkerung.

In einem Interview im Jahr 2016 mit dem TV-Sender Russia 24 warf Asma al-Assad westlichen Medien vor, einseitig über den Konflikt zu schreiben. Diese würden über das tragische Schicksal syrischer Kinder wie dem ertrunkenen Aylan berichten, aber zu Massakern schweigen, die Terroristen begangen hätten und bei denen ebenfalls viele Kinder ums Leben gekommen seien. "Der Tod eines jeden Kindes ist ein Verlust für Syrien", sagte sie damals in ihrem ersten Interview seit Ausbruch des Konflikts im Frühjahr 2011. Sie habe außerdem mehrere Angebote zur Flucht aus dem Land abgelehnt. Diese seien ein Versuch gewesen, den Glauben der Menschen in ihren Präsidenten zu erschüttern.