Eine Schule fürs Restl-Essen

Während in mehreren EU-Staaten – auch Österreich – die Abschaffung des Mindesthaltbarkeitsdatums für Produkte wie Nudeln oder Reis diskutiert wird, schafft Margerita Gaiswinkler Fakten. Sie kann schon lange nicht mehr tatenlos zusehen, wie die Mistkübeln in ihrem Wohnhaus "voll mit Brotwecken und Orangen im Netz sind". Für die 67-jährige Omi zweier Enkelkinder ist das Wegschmeißen von Essen eine Unart: "Wenn der Handel heute sagt ,kauf 2, zahl 3‘, ist dem Überfluss Tür und Tor geöffnet – und auch der Verschwendung." Unterm Strich könnte man mit den in Österreich weggeworfenen Lebensmitteln eine Stadt mit 500.000 Einwohnern ein Jahr lang ernähren.

Die Pfeiffer-Gruppe, zu der Unimarkt und Zielpunkt gehören, hat Gaiswinkler für eine Aufklärungskampagne angeheuert. Die Niederösterreicherin ist eine von 100 Freiwilligen, die sich an der Aktion "Das ist doch noch gut" (www.dasistdochnochgut.at) beteiligen. Sie hält Vorträge an Schulen und in Supermarkt-Filialen. "Ich stamme aus einer Generation, die noch gelernt hat, dass Brotwegschmeißen eine Sünde ist."

Gaiswinkler erklärt, wie man Lebensmittelmüll vermeidet: "Wenn ich zu viel gekocht habe, friere ich die Portionen ein und dann gibt es halt alle 14 Tage Restlessen, der eine bekommt eine Schwammerlsauce mit Knödeln, der andere einen Putenspieß mit Gemüse."

Die Welternährungsorganisation schätzt, dass weltweit 1,3 Milliarden Tonnen Nahrung weggeworfen werden, etwa ein Viertel aller pro Jahr erzeugten Nahrungskalorien. In reichen Ländern geht die Verschwendung zu großen Teilen auf das Konto von Supermärkten, Restaurants, aber auch von Haushalten. Fast die Hälfte davon ist Gemüse, das falsch gelagert wurde, gefolgt von Brot. "Am Samstag wird der Kühlschrank vollgestopft, aber in den nächsten Tagen kommt man erst spät nach Hause oder entscheidet sich, essen zu gehen", sagt Filmregisseur Valentin Thurn ("Taste the Waste"). Mitverantwortung trägt auch die Praxis in Supermärkten, Salathäupteln zu entsorgen, nur weil ein Blatt angefault ist.