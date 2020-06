Kaum Zeit für Politische Bildung

Ob Schüler und Schülerinnen in den Volksschulen und in der Mittelstufe Politische Bildung bekommen oder nicht, ist derzeit oft ein Glücksspiel. Mehr als die Hälfte der Lehrerkräfte sagt, sie hätte wegen des umfangreichen sonstigen Lehrplans keine Zeit für Politische Bildung. Zu diesem Ergebnis kommt die erste Untersuchung zur Politischen Bildung in den Schulen für Sechs- bis Vierzehnjährige, für die das Institut Sora ingesamt 476 Lehrer in Wien befragt hat. Freilich gibt selbst in der Volksschule jeder dritte Lehrer an, Politische Bildung häufig zu unterrichten, und weitere zwei Fünftel tun das manchmal. „Darauf können wir aufbauen“, sagt Melitta Aschauer, Bereichsleiterin Bildung in der AK Wien, heute Donnerstag bei der Präsentation der Studie in der Pädagogischen Hochschule Wien. Sie fordert verpflichtende Aus- und Weiterbildung der LehrerInnen in Politischer Bildung.