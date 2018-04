Student teilt auf Twitter Geschichte über eigene Ignoranz

Manchmal ist man so mit sich selbst beschäftigt, dass man die Welt um sich herum kaum wahrnimmt. In einem solchen Zustand ist es nicht unwahrscheinlich, dass man sich seinen Mitmenschen gegenüber unaufmerksam verhält. Davon berichtet auch Twitter-Nutzer Thomas McFall auf der Mikrobloggingplattform. Konkret schildert er ein Erlebnis, das ihm seine eigene Ignoranz vor Augen geführt hat. Der 19-Jährige studiert an der Youngstown State University im US-Bundesstaat Ohio und ist es gewohnt, im Managementkurs immer am gleichen Platz zu sitzen.

Vom Sitznachbarn genervt

Einige Zeit lang setzte sich immer der gleiche Auslandsstudent neben ihn, wie McFall auf Twitter berichtet. Im Normalfall sei dieser immer schon vor ihm im Klassenzimmer gewesen und entfernte seinen Bücherstapel und andere Habseligkeiten eilig vom Schreibtisch, sobald sich McFall seinem Platz näherte. Der Student habe kaum Englisch gesprochen und stellte McFall jeden Tag die rhetorische Frage, ob er bereit für den Unterricht sei. Dann gab er ihm ein High Five.