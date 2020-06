Streuner mit festem Wohnsitz

Vergleichsweise problemlos und rasch gelingt der Schritt in die andere Richtung – von drinnen nach draußen. Doch auch die Streifzug-Premiere muss vorbereitet sein und gelernt werden. Erst wenn sich die Katze in den eigenen vier Wänden eingewöhnt hat, ist sie für die neue Situation in unbekannter Umgebung und mit fremden Geräuschen bereit. „Nach vier bis sechs Wochen kann sie ihre ersten Ausflüge machen. Am besten am Brustgeschirr, da fühlt sie sich sicher“, erklärt die Expertin. Auch eine Katzenklappe, durch die sich der Freigänger jederzeit zurückziehen kann, hilft. Mit leerem Magen in die Freiheit entlassen, kommt der hungrige Vierbeiner bald wieder retour. Die Belohnung des Heimkehrers mit Leckerlis erzieht ihn ebenso. „Reden Sie mit Ihren Nachbarn und klären Sie, wo es andere Katzen gibt, bevor Sie Ihre Katze das erste Mal hinaus lassen“, rät Schratter. Dann wissen alle, woran sie sind.

Eines muss Katzenhaltern in jedem Fall klar sein: „Freigänger haben eine andere Beziehung zum Menschen als Hauskatzen. Es ist mehr eine Futterbeziehung“, sagt der KURIER-Tiercoach. Die großen Schmuser sind nur daheim unterwegs.