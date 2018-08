Sterbende 27-Jährige hinterlässt Lebens-Ratschläge

So lautet eine Passage aus dem Brief von Holly Butcher, den ihre Familie posthum auf ihrem Facebook-Profil veröffentlichte. Die junge Frau aus Grafton, einem kleinen Ort an der Ostküste Australiens, verstarb am 4. Jänner im Alter von 27 Jahren. Sie litt am Ewing-Sarkom, ein seltener bösartiger Tumor, der die Knochen befällt und oft tödlich endet. Vor ihrem Tod bat Butcher ihre Familie, den Brief in ihrem Namen auf Facebook zu veröffentlichen.

"Es ist eine seltsame Sache, die eigene Sterblichkeit mit 26 Jahren zu begreifen und zu akzeptieren", heißt es in diesem. "Sie ist eine von den Dingen, die man einfach ignoriert. Die Tage vergehen einfach und man erwartet, dass weitere kommen. Bis das Unerwartete passiert." Sie habe sich immer vorgestellt, alt, faltig und grau zu werden und eine eigene Familie mit der Liebe ihres Lebens zu gründen. "Ich wünsche mir das so sehr, dass es weh tut", fügte Butcher hinzu. Doch mit dem Leben sei das eben so eine Sache. Es sei zerbrechlich, wertvoll und unvorhersehbar. "Jeder Tag ist ein Geschenk, nicht ein gegebenes Recht."

Sie wolle nicht sterben. "Ich liebe mein Leben. Ich bin glücklich … das ist meinen Lieben geschuldet. Aber es liegt nicht in meinen Händen."

Butcher schrieb weiter in dem Brief, dass der Tod von vielen Menschen als Tabuthema behandelt wurde, wenn sie darüber sprechen wollte. Als sei er etwas, das niemandem passiert. Das sei für sie sehr schwierig gewesen.