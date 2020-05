Steinadler packt Kind - Video nur Fake

Ein Steinadler packt in einem Park im kanadischen Montreal ein Kleinkind und versucht, seine "Beute" davonzutragen. Ein entsprechendes YouTube-Video sorgte am Mittwoch im Netz für Aufruhr. Darauf sieht man, wie der große Adler mit einer Flügelspannweite von etwa zwei Metern zunächst majestätisch in der Luft über dem Park kreist. Dann stößt der Raubvogel plötzlich herab und packt das auf einer Wiese stehende Kind an seinem Wintermantel und fliegt mit ihm los, bevor er es etwa einen Meter über dem Boden wieder fallen lässt.

Der Kameramann ruft zunächst "Oh Shit!", bevor er zu dem erschreckten Kind rennt und versucht, es zu trösten. Das Kind weint, scheint aber unverletzt zu sein. Das Video verbreitete sich in Windeseile über das Online-Netzwerk Twitter. "Das verrückteste Video, das ich seit langem gesehen habe", kommentierte ein Nutzer.