Start für Strahlung messende Zwillingssonden

Nach vier gescheiterten Versuchen hat die US-Raumfahrtbehörde NASA am Donnerstag endlich eine Weltraumwetter-Mission ins All geschickt. Die Zwillingssonden "Radiation Belt Storm Probes" (RBSP) hoben an Bord einer Atlas-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab. Sie lösten sich später problemlos von der Rakete, teilte die NASA mit.



"Die Aufregung, wenn die Rakete losgeflogen ist und man endlich wissenschaftliche Instrumente starten kann, ist unvergleichlich", sagte der zuständige NASA-Manager Richard Fitzgerald. Zuvor mussten die Starts wegen technischer Probleme und schlechter Wetterbedingungen verschoben werden. Ursprünglich hätte die Mission eine Woche früher beginnen sollen.