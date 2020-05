Stars in der fischfreien Zone

"Nano-Becken kann man als Süß- oder Salzwasseraquarium betreiben", sagt Weissenbacher. Unerfahrene beginnen besser mit Süßwasser. Viele Pflanzen für diesen Lebensbereich sind robust, sie wachsen langsam und ihre Auswahl ist groß. Dichte Moose wie das satt-grüne Javamoos erfreuen nicht nur die Bewohner, sondern auch den Betrachter. Attraktive Garnelen in verschiedenen Farbzüchtungen – darunter die gefragten Caridina – und extravagant gezeichnete Schnecken à la Posthorn- und Porzellan-Schnecken sind relativ pflegeleicht. Auch in der Natur leben sie sehr ortstreu, fressen sich vor allem mit abgestorbenen Pflanzenteilen und Algen satt und erledigen dabei gleichzeitig Putzarbeit – sowohl im feinen Sand und Kiesel als auch an ihren Verstecken wie Steinen, Höhlen, Holzästen und Wurzeln, und nicht zuletzt an den Scheiben.

"Luftbetriebene Bodenfilter eignen sich extrem gut für Nano-Becken", erklärt der Experte aus dem KURIER-Tiercoach-Team. Die Wassertemperatur – sie entspricht in etwa der Raumtemperatur – dagegen lässt sich mit Technik kaum regulieren. Das muss schon beim Aufstellen des Aquariums bedacht werden. Der richtige Platz ist mit Sorgfalt zu wählen.