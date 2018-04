Stalingrad-Akten: Auf den Spuren österreichischer Soldaten

Sie erinnert sich, dass sie mit der Hilfe ihrer Mutter einen Brief geschrieben hat: Lieber Vater! Ich gehe schon in die Schule. Und sie weiß, dass er auf ihren Brief noch einmal geantwortet hat. In einem seiner letzten Feldbriefe, der im Winter 1942/’43 aus dem schwer umkämpften Stalingrad das ferne Laa an der Thaya erreichte, notierte er: Wir kauen an Baumrinden, damit uns die Zähne nicht ausfallen. Es gibt hier nichts Essbares mehr, nicht einmal Hunde oder Katzen! Wenn nicht von irgendwo bald Hilfe kommt, sind wir verloren! Der Krieg ist längst verloren!

Hildegard Kralicek ist eine von jenen 500 Österreichern, die sich seit Ende Jänner an das Institut für Kriegsfolgenforschung gewandt haben, mit der Bitte um Auskunft. Zuvor hatte ein Forscherteam rund um den Grazer Historiker Stefan Karner erstmals Zugang zu Akten des russischen Militärarchivs in Moskau erhalten. Diese dokumentieren den Verbleib österreichischer Soldaten in und rund um Stalingrad (seit 1961 Wolgograd).