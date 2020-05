Faszination lebender Ast

Stabschrecken sind langsame Klettertiere ohne allzu großen Bewegungsdrang. „Sie brauchen ein hohes Glasterrarium“, sagt Weissenbacher. Die Wände sollen 60 cm bis 80 cm messen, die Grundfläche mindestens 40 cm Mal 40 cm, das dreifache ist für Bewohner wie Beobachter besser. Als Einstreu eignen sich zerriebene Kokosnussschalen, das begünstigt ein gutes Mikroklima – sofern das Granulat regelmäßig befeuchtet wird. Der Boden kann aber auch frei bleiben. Damit ist der Lebensraum der Stabschrecken noch einfacher zu reinigen. Der geruchlose Kot soll alle vier bis fünf Tage entfernt werden.

Stabschrecken leiden unter schlechtem Klima. Der Standort des Behälters muss sorgfältig gewählt werden. „Das Glasterrarium darf keinesfalls überhitzen. 22C bis 24C sind optimal“, erklärt der Experte. 28C sind das Maximum. Im Zweifelsfall steht der Behälter an einem kühleren Platz. Lüftungsschlitze sollen sich öffnen und schließen lassen. Stabschrecken vertragen keine stickige Luft, Schimmel überhaupt nicht. „Es ist gar nicht so leicht, die Luftfeuchtigkeit auf 60 bis 70 Prozent zu halten. Man sprüht am besten einmal am Tag sehr warmes Wasser mit einem feinen Blumenspritzerl auf die Blätter“, sagt der Insekten-Spezialist. Dann können die Tiere die Tropfen auch trinken. Bei offenem Wasser besteht die Gefahr des Ertrinkens.

Gespenst- und Annam-Stab-Schrecken knabbern gern an Brombeer- und Himbeer-Blättern. Dieses Futter soll spätestens nach drei Tagen frisch angeboten werden – in einer zweiten Vase oder einem zweiten Steckschwamm. Die Stabschrecken wechseln dann selbst von den abgeweideten zu den neu gewässerten Blättern. „Die Nahrungsspezialisten fressen oft nur eine Pflanze und sie brauchen diese grünen Blätter auch im Winter“, sagt Weissenbacher und rät dringend zur Quellenrecherche vor Kauf des Heimtieres. Zumindest Brombeersträucher sind immergrün, doch die Bestände begrenzt. Der Handel bietet kein derartiges Grünzeug an. Die Selbstversorgung mit angesprühten, eingefrorenen Blättern ist platzaufwendig. „Efeu passt für viele Arten“, weiß der Experte: „Das Problem der Mangelressource Nahrung ist zu lösen.“ Also: Ab an die Hecke.