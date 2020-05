Staaten kämpfen im "Cyberwar"

Vor allem in China und Russland werden besonders begabte Hacker von der Armee rekrutiert. Der erste Cyberkrieg gegen Estland im Jahr 2007, der von russischen Hackern gegen die IT-Infrastruktur des Landes geführt wurde, zeigte bereits, was eine Attacke über das Internet anrichten kann.



Das kleine, aber hochgradig vernetzte Land wurde teilweise tagelang lahmgelegt. Führend auf dem Gebiet des Cyberwars ist neben den USA, die gemeinsam mit Israel den Virus "Stuxnet" entwickelten und damit das iranische Atomprogramm um Jahre zurückwarfen, vor allem China.



Chinesische Hacker werden oft verdächtigt, US-Ziele anzugreifen - etwa bei Attacken gegen den Rüstungsriesen Lockheed. Im Cyberkrieg geht es auch um Spionage. So stahlen Hacker 2009 Pläne des 300 Milliarden Dollar teuren "Joint Strike Fighters", der heute als "F-35 Lightning II"-Tarnkappen-Kampfjet produziert wird.