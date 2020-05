Sprossen sprießen lassen

Ein „ Sprossengarten“ gedeiht am Fensterbrett. Zwischen Aussaat und Ernte liegen nur ein paar Tage. Von der Mutterpflanze mit einem Proviantrucksack ausgestattet, benötigt der Samen weder Erde noch Dünger. Er kann auf kleinen Flachsmatten, auf feuchter Küchenrolle, Watte oder in einer Tonschale (vorher 15 Minuten im Herd bei 150 Grad Celsius sterilisieren) gehalten werden. „ Wintergärten“ im Zimmer lassen sich mit Kresse, Rettich, Radieschen, mit Weizen, Luzerne, aber auch Rucola oder Rotkraut gestalten. Wichtig ist es, Samen zu verwenden, die im Handel extra für die Sprossenzucht angeboten werden. Zunächst lässt man sie einige Stunden in warmem Wasser quellen, dann werden sie unter fließendem Wasser gespült, ehe man sie auf ihrer Unterlage ausbreitet und immer wieder besprüht. Nach zwei bis sieben Tagen sind die Sprossen erntereif. Man spült mit frischem Wasser, um Schimmelpilzbildung zu verhindern. „Der besondere Gesundheitswert ist durch den Keimungsvorgang bedingt“, sagt Wolfgang Palme, Gemüsespezialist und Mitbegründer der „City Farm Schönbrunn“. Während des Vorgangs werden gespeicherte Nährstoffe in ihre Bausteine zerlegt, um sie für den Keimling verfügbar zu machen. Bei diesem Prozess vervierfacht sich der Gehalt an Vitamin C, von Karotin und dem B-Komplex.