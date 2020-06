Der Hoatzin

Der Körperbau des Hoatzin hat sich im Laufe der evolutionären Entwicklung nur sehr bedingt, viele würden sogar behaupten "schlecht", an seinen Lebensraum angepasst. So können die Zehen - wie bei allen Hühnervögeln sind drei nach vorne, eine nach hinten gerichtet - nur schwer die Äste umgreifen, auf welchen die Hoatzins einen Großteil ihres Lebens verbringen. Statt zu "sitzen", liegen die Tiere meist auf dickeren Ästen.

Aufgrund von nur ganz schwach ausgebildeter Flugmuskulatur können Hoatzins schlecht fliegen. Falls doch, nur bis zu 300 Meter weit und selbst dann wird die meiste Strecke gleitend zurückgelegt.

Am meisten verblüfft sind Wissenschaftler allerdings über die in der Vogelwelt einzigartigen "inneren Werte" des Hoatzin. Sein eklatant vergrößerter Vorderdarm ist fünfzig Mal größer als sein Magen und kann - wenn gerade gefressen wurde - bis zum einem Viertel des Gesamt-Gewichts des Tieres betragen. Da die eigentliche Verdauung im Kropf oder in der Speiseröhre stattfindet, erinnert das System eher an das eines wiederkäuenden Säugetiers, als an das eines Vogels.