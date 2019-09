So schön ist Rennradeln: Frauen im Windschatten

„Early Bird“ nennt sich eine gemeinsame Ausfahrt, die bereits um 6 Uhr in der Früh auf der Donauinsel startet und entlang der Donau bis Greifenstein führt. Von dort geht es per sehr steilen, schweißtreibenden Anstieg hinauf nach Hadersfeld, von dort zurück nach Wien. Rechtzeitig bevor die Pflichten des Tages rufen, Job und/oder Kinder, sind alle Teilnehmerinnen wieder zu Hause. Auffallend: Ihr Fitnessprogramm in den Alltag zu integrieren, ist für die Mitzis vergleichsweise schwieriger als für Männer.

Und dann gibt es noch einen feinen Unterschied, auf den die Rennradfahrerinnen aufmerksam machen: Während Männer ihre Gruppen-Ausfahrten oft als Wettrennen betrachten, sagen die Mitzis dezidiert: „No drop.“ Fällt eine zurück, würden die anderen auf sie warten. Ob es tatsächlich so ist? Wir glauben das jetzt mal so.

Für Carmen Olszewski ist es die Stille, die sie auf ihrem Rennrad genießt. Nur ihr Rennrad, die vorbeifliegende Gegend und sie. Das fühlt sich anders an als der Geräuschpegel in dem Gymnasium, in dem sie unterrichtet. Inzwischen hat sie Ortschaften rund um Wien durchradelt, die andere nicht einmal buchstabieren können.

„Das Schöne am Radfahren ist auch, seinen Körper zu spüren“, erklärt die vielleicht schnellste Lehrerin Transdanubiens. „Noch schöner ist es, dass mein 17-jähriger Sohn gerne mit seinem Rennrad fährt, und dass wir somit viele Stunden gemeinsam verbringen können.“

Ihr Verein will noch vor Weihnachten ein Cross-Rennen auf der Donauinsel organisieren. Und Weihnachtsfeier gibt es auch wieder.