So haben sie Hunde und Katzen noch nie gesehen

Dafür will er auch mit Tiergärten kooperieren, erste Bilder gibt es schon. Darauf zu sehen: Schlangen, Frösche, Leguane, Hühner „und was weiß ich noch alles“. Schön langsam wird der Schmäh mit der Perspektive zu einer Sucht. „Wahrscheinlich höre ich nicht auf, bevor ich einen Elefanten auf meiner Glasplatte stehen hatte“, sagt Andrius voraus. Das einzige, was er nicht versuchen wolle, seien Aufnahmen mit Wassertieren wie Krokodilen. Die sind ihm dann doch zu gefährlich. Vorerst jedenfalls.

Dafür hat die ständige Untersicht auf Katzen, Hunde & Co neben der Herausgabe von Fotobänden und der Vermarktung von hochwertigen Fine-Art-Prints im Format von 42 x 30 Zentimeter bis zu 100 x 70 Zentimeter bereits ein weiteres Nebenprodukt entstehen lassen: Samtpfotige T-Shirts mit Motiven seiner „Unter Katzen“- und „Unter Hunde“-Fotos entwickeln sich nicht zuletzt im Online-Handel zu einem echten Renner.