Smartphones drahtlos per Ultrabook aufladen

Intel hat heute auf seinem Blog verkündet, dass das Unternehmen an einer neuen Technologie arbeitet, die ein drahtloses Aufladen der Smartphone-Akkus via Ultrabook ermöglichen soll. Beide Geräte müssen die Wireless Charging Technology (WTC) an Board haben und dürfen nur wenige Zentimeter voneinander entfernt sein, damit das Mobiltelefon Strom erhält. Laut Intel würde deren neue Technologie automatisch das Smartphone erkennen und dieses dann aufladen. Innerhalb einer Stunde soll dann das Mobiltelefon ausreichend Akkuladung haben, um einen Nachmittag lang damit durchzukommen.

Anfang 2013 sollen die Chips verwendbar sein, wann die ersten Hersteller auf diese setzen, wird sich noch zeigen.