04/13/2012
Smarte Armbanduhr mit E-Ink-Display
Per Crowdfunding wird die Idee "Pebble" verwirklicht, eine Erweiterung des Smartphones am Handgelenk.
Pebble Smartwatch Galeriebild.
Pebble Smartwatch Galeriebild.
Pebble Smartwatch Galeriebild.
Pebble Smartwatch Galeriebild.
Pebble Smartwatch Galeriebild.
Pebble Smartwatch Galeriebild.
Pebble Smartwatch Galeriebild.
Pebble Smartwatch Galeriebild.
Pebble Smartwatch Galeriebild.
Pebble Smartwatch Galeriebild.
Pebble Smartwatch Galeriebild.
Pebble Smartwatch Galeriebild.