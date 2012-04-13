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© Pebble

freizeit Leben, Liebe & Sex
04/13/2012

Smarte Armbanduhr mit E-Ink-Display

Per Crowdfunding wird die Idee "Pebble" verwirklicht, eine Erweiterung des Smartphones am Handgelenk.

© Bild: Pebble

Pebble Smartwatch Galeriebild.

© Bild: Pebble

Pebble Smartwatch Galeriebild.

© Bild: Pebble

Pebble Smartwatch Galeriebild.

© Bild: Pebble

Pebble Smartwatch Galeriebild.

© Bild: Pebble

Pebble Smartwatch Galeriebild.

© Bild: Pebble

Pebble Smartwatch Galeriebild.

© Bild: Pebble

Pebble Smartwatch Galeriebild.

© Bild: Pebble

Pebble Smartwatch Galeriebild.

© Bild: Pebble

Pebble Smartwatch Galeriebild.

© Bild: Pebble

Pebble Smartwatch Galeriebild.

© Bild: Pebble

Pebble Smartwatch Galeriebild.

© Bild: Pebble

Pebble Smartwatch Galeriebild.

| Stand: 04/13/2012, 15:01