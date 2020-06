Smart Meter-Zwang in Österreich fällt

Wer keinen Smart Meter will, muss künftig keinen verpflichtend bekommen. Denn am späten Mittwochabend wurde durch einen Nationalratsbeschluss eine Opt-Out-Möglichkeit für Endkunden im Gesetz verankert. "Das ist eine wesentliche Verbesserung der Rechtslage und ein erster Schritt in die richtige Richtung", erklärt Albert Steinhauser, Justiz- und Datenschutzsprecher der Grünen, der für die Grünen am Abänderungsantrag mitverhandelt hat.

Eine Kopie des Antrags liegt dem KURIER vor. Konkret heißt es darin: „Im Rahmen der durch die Verordnung bestimmten Vorgaben für die Installation intelligenter Messgeräte hat der Netzbetreiber den Wunsch eines Endverbrauchers, kein intelligentes Messgerät zu erhalten, zu berücksichtigen.“ Man geht dabei allerdings nicht davon aus, dass viele Österreicher von der Aussteige-Regelung Gebrauch machen werden.