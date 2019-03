Sie erklären Wissenschaft so, dass sie jeder versteht

Dabei sei es früher gar nicht so einfach gewesen, Forscher in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen, erinnert sich der Erfinder des Preises, Christian Müller von der Austria Presseagentur. Statt Auskunft bekam Müller hin und wieder ein „Tut-Tut“ zu hören, weil der angerufene Professor einfach auflegte, als er „Presse“ vernahm.

Nicht so der Pathologe und Alternsforscher Georg Wick, der der erste Preisträger war. „Es war eine große Ehre, es gab aber keinen Präzedenzfall dafür“, sagt der spätere Präsident des Wissenschaftsfonds FWF. Einzig seine Mutter sei ein wenig enttäuscht gewesen, habe sie doch gedacht, er würde „diesen schwedischen Preis“ (den Nobelpreis) bekommen. Lautes Lachen im Saal der Aula der Wissenschaften in Wien, wohin 13 der 26 ausgezeichneten Wissenschafter gekommen waren, um Anekdoten aus dem Forscherleben zum Besten zu geben.

Die Umwelthistorikerin Verena Winiwarter, Preisträgerin 2013, hat es etwa mit einem Griff in die Handarbeits-Trickkiste geschafft, Gesellschaftsschichten auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen, die sich sonst vielleicht nicht getraut hätten, auf eine „Wissenschafterin des Jahres“ zuzugehen. Pressefotos von ihr mit Strickzeug bauten gewissermaßen Kontakt-Barrieren ab. Tatsächlich, sagt sie, habe sich in Sachen Wissensvermittlung viel verändert. In den 1970er-Jahren habe es den einen oder anderen Soziologen bestimmt noch „extrem gestört, verstanden zu werden“.

Der amtierende „Wissenschafter des Jahres“, der Chemiker Nuno Maulide, hat im Gegensatz dazu am Jahresbeginn einen 15-minütigen Auftritt in der „ZiB 24“ launig absolviert. Von so viel Redezeit können Politiker oft nur träumen.