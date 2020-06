Sicherheitslücke macht SIM-Karten anfällig für Hacker-Angriffe

Die betroffenen Chips sind mit einer veralteten Verschlüsselung ausgestattet und können laut Nohl mit modernen Computern in wenigen Minuten geknackt werden. In weiterer Folge soll es möglich sein, in der sogenannten JavaCard-Umgebung Code auf der SIM-Karte auszuführen. „Vereinfacht gesagt, kann man eine Art Virus auf die SIM-Karte laden“, erklärt René Mayrhofer, Experte für mobile Sicherheit der FH Oberösterreich, gegenüber dem KURIER. Ist einem Angreifer das gelungen, stehen ihm alle Türen offen. „Kosten zu verursachen ist so ganz leicht“, erklärt Mayrhofer. Da die Details der Sicherheitslücke von Nohl erst Ende Juli präsentiert werden, ist laut Mayrhofer nur schwer abschätzbar, wie groß die Gefahr tatsächlich ist. „Theoretisch wäre es auch denkbar, dass der Schad-Code selbst reproduzierend ist, sich also von SIM zu SIM alleine verbreitet“, so Mayrhofer. Eine Teilschuld trifft hier auch die SIM-Hersteller, die ihre Software in die Chips laut Nohl nur sehr schlampig implementiert haben. Ihm zufolge betrifft die Lücke weltweit rund 900 Millionen SIM-Karten, ein Achtel aller SIMs im Umlauf.