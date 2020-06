Shoppen Frauen mehr, wenn sie ihren Eisprung haben?

Schon bisher gingen Forscher davon aus, dass Frauen geheime Signale der Fruchbarkeit aussenden. So ist seit längerem bekannt, dass sich die Gesichtszüge und der Gang der Frauen während ihrer fruchtbaren Tage so verändern, dass Männer sie für attraktiver halten. Die zwei Forscherinnen Kristina M. Durante und Ashley Rae Arsena der University of Texas at San Antonio untersuchten nun das Wahlverhalten von Frauen während ihres Eisprungs. Ihre Überlegung: Die hormonellen Prozesse könnten nicht nur die Auswahlmechanismen von potenziellen Partnern, sondern auch das Konsumverhalten beeinflussen. Über 500 Frauen im Alter von 18 bis 40 Jahren, die weder schwanger waren noch hormonelle Verhütungsmittel einnahmen, nahmen an der Untersuchung teil.