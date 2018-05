Sexualpädagogin will Babys vorm Wickeln um Erlaubnis fragen

Beim Thema Kindererziehung gehen die Wogen nicht selten hoch. Das musste auch die australische Sexualpädagogin Deanne Carson am eigenen Leib erfahren, nachdem sie dem australischen Fernsehsender ABC News ein Interview gegeben hatte. In diesem erzählte Carson von ihrer Arbeit für die Organisation "Body Safety Australia", die sich gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern einsetzt. Ziel ist es, Kindern einen selbstbewussten Umgang mit dem eigenen Körper beizubringen und das Umfeld, also Eltern, Lehrer und andere Bezugspersonen, für die Selbstbestimmung der Kinder zu sensibilisieren.

Etablierung einer "Kultur der Zustimmung"

In diesem Zusammenhang sagte Carson, dass Eltern ihre Babys ab der Geburt um Zustimmung bitten sollten, wenn sie die Windeln wechseln. Sie sollen dabei sagen: "Ich werde jetzt deine Windeln wechseln. Ist das okay?" Carson sei dabei klar, dass das Baby keine klare Antwort geben werde, es gehe aber darum, eine "Kultur der Zustimmung" zwischen Kindern und Erwachsenen zu etablieren. So sollen Kinder ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass sie die Kontrolle über ihren eigenen Körper haben und über diesen selbst entscheiden dürfen.