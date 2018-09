Sexshop war gestern: Das Geschäft mit der toten Hose

Sex sells: Vom Dildo in Delfinform bis zum veganen Bio-Gleitgel

Marktübersicht. „Grundsätzlich gibt es für jeden Geldbeutel etwas“, erklärt Ina Egger, und die Verkäuferin meint das in keiner Weise schlüpfrig. Kunden erzählt sie geschäftstüchtig von einem Fehler, den sie selbst gemacht hat: „Ich wollte mir am Anfang Geld sparen, und jetzt habe ich zu Hause eine große Spielzeuglade.“ Daher ihr Tipp: „Gleich zu hochwertigen Produkten greifen.“ In der Werbung eines Drogeriemarktes heißt es ja: „Weil ich es mir wert bin.“

Die Hersteller kommen heute nicht ausschließlich aus Fernost. Ihr Angebot wird langsam unübersichtlich: So gibt es heute Dildos nicht nur in realistischen Ausformungen, sondern auch in Sternzeichen- oder in Delfin-Form. Auch Allergiker müssen sich nicht enthalten, erklärt Ina Egger. „Sexspielzeug wird heute fast strenger kontrolliert als Kinderspielzeug.“

Am Ende sogar Seelenfrieden für alle Veganer: Für sie gibt es veganes Bio-Gleitgel.