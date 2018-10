Sexismusvorwurf: Kleenex benennt "Mansize"-Taschentücher um

60 Jahre lang verkaufte das US-amerikanische Unternehmen Kimberley-Clark Hygiene-Artikel aus Papier in einer bestimmten Verpackungsgröße unter dem Schlagwort "Mansize". Das soll sich jetzt ändern, wie der Konzern auf Twitter ankündigte. Der Grund: In jüngster Vergangenheit hatten sich Beschwerden bezüglich des Brandings der Kleenex-Taschentücher gemehrt. Sexismus lautete der Vorwurf an das Unternehmen.

Warum "Mansize"?

Allein in den vergangenen Wochen hatten sich zahlreiche Kunden via Twitter über die "Mansize"-Kleenex, die auf der Verpackung auch mit den Begriffen "vertrauensvoll stark" und "tröstend sanft" umschrieben werden, beschwert. "Mein Sohn hat mich gefragt, was da steht. Dann hat er gefragt, warum heißen sie Mansize? Können Mädchen, Buben und Mamas sie verwenden? Ich sagte: Ich weiß es nicht & ja natürlich. Er hat dann vorgeschlagen, sie 'sehr große Taschentücher' zu nennen", schrieb etwa eine Nutzerin. Und fügte hinzu: "Wir schreiben das Jahr 2018."