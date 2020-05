Screeningprogramm läuft schleppend an

Bei etwa zwei Prozent der Frauen, die zum Mammografie-Screening gehen, ist eine Biopsie zur weiteren Abklärung eines Verdachts notwendig. Das Programm soll mindestens 90 Prozent der Karzinome in einem möglichst frühen Stadium entdecken. Hundert Prozent sind in der Medizin faktisch nirgendwo möglich. Die Brustgesundheitsspezialisten fordern allerdings eine verbesserte Krebs- und Krankheitsstatistik mit spezifischen Registern. Der Wiener Chirurg, Leiter des Brustgesundheitszentrums am Wiener AKH, Michael Gnant: "Wo ich Sorge habe, das ist, ob wir jemals - beispielsweise in 20 Jahren - nachweisen können, dass wir damit Leben gerettet haben."

Hier soll es zu weiteren Verbesserungen kommen. Auch ein Werbebudget soll mit Oktober dieses Jahres laut den Programmverantwortlichen schlagend werden. Der "Kulturwandel" von ehemals durch die Ärzte veranlassten Überweisungen zur Mammografie und dem nunmehr ohne Überweisung funktionierenden System bedürfe viel mehr Information, meinte Frauenarzt Michael Medl von der ÖGS. Hier gebe es noch immer Wissensdefizite bei den Frauen, den Gynäkologen, Allgemeinmedizinern und Radiologen. Auch hier soll es bald zu einer weiteren Verbesserung kommen: Via E-Card soll für den Arzt erkennbar werden, wann die nächste Mammografie vorgesehen ist. Auch an der Verbesserung der Organisation der Befundübermittlung vom Radiologen zum Arzt des Vertrauens wird gearbeitet.