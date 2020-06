Schweden: Eklat bei Twitter-Experiment

Es ist eine ungewöhnliche Idee, die sich hierzulande keiner trauen würde: Seit Dezember 2011 darf jede Woche ein anderer Schwede auf dem Twitter-Account @sweden seine Ansichten verbreiten, um Werbung für das Land zu machen. Doch dann kam es zum Eklat. Zwei Social Media-Experten erklären gegenüber der futurezone, warum eine derartige Aktion in Österreich undenkbar sei.



Mehr als 53.000 Menschen verfolgen via @sweden regelmäßig mit, was die Schweden über das Kaffee trinken oder die Elchjagd denken. „Prinzipiell eine sehr mutige Social Media-Democracy-Aktion, die man eigentlich unterstützten sollte", meint Nardo Vogt von der Social Media-Agentur ambuzzador.



Doch diese Woche kam es zum Eklat. Die 27-jährige Sonja Abrahamsson, die in der Nähe von Göteborg lebt und alleinerziehende Mutter von zwei Kindern ist, übernahm den Twitter-Account. In ihrer ersten Nachricht ließ die Mutter die Twitter-Gemeinschaft wissen: Wer kein Rührei mag, könne kein echter Schwede sein. Am Dienstag fragte sie sich öffentlich, was „die ganze Aufregung über Juden soll". "Man kann nicht mal erkennen, ob Personen Juden sind, es sei denn, ihre Penisse sind zu sehen und nicht mal dann kann man sich sicher sein", lautete eine weitere Nachricht. Am Donnerstag twitterte die junge Frau unter anderem darüber, dass ihr Sohn Drogen und Pornos in die Hände bekommen hätte.