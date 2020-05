Die Zukunft in die Hand nehmen

Am 1. September 2014 begann die Nachhaltigkeitsinitiative “schülerInnen.gestalten.wandel“ bereits zum 5. Mal und feiert somit Geburtstag. Schüler und Schülerinnen werden bei der Lösungsfindung für Herausforderungen von heute, wie z.B.: alternative Energien, Armut und soziale Gerechtigkeit, nachhaltiges Leben, etc. als gleichwertige Partner eingebunden. Somit erhalten die junge Menschen eine Stimme, sie werden gehört und sie können sich aktiv beteiligen.

Innerhalb eines Schuljahres können Schüler Veranstaltungen, z.B.: Führungen, Workshops, Diskussionsrunden, etc. besuchen, erhalten dadurch zahlreiche Einblicke in Unternehmen, es kann speziell ausgesuchte Literatur und Filme im Unterricht verwendet werden und Schüler können via Online-Diskussionsforum mit anderen Schülern und Unternehmern diskutieren.

Weiters gibt es in jedem Schuljahr zusätzliche Möglichkeiten, mit Unternehmern und Politikern zu diskutieren.

Alle angebotene Veranstaltungen, über 120, sind unentgeltlich und werden von dem Initiator organisiert und koordiniert.

Durch die Teilnahme an “schülerInnen.gestalten.wandel.“ erhalten SchülerInnen neue Impulse, sie erweitern ihr Bewusstsein und ihren Horizont und neue Projekte mit Unternehmen können initiiert werden.