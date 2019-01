Schüler-Diskussion: "Ethikunterricht ja - aber bitte für alle"

„Damals hatten sich mehr als die Hälfte der Schüler von Religion abgemeldet“, erinnert er sich. Nachsatz: „Das Kaffeehaus war doch zu verlockend.“ In ganz Wien hat sich laut Schulamt der Erzdiözese gut ein Fünftel vom katholischen Religionsunterricht abgemeldet.

Als Konsequenz wurde in der Hegelgasse das Fach „Kultur, Ethik, Religion“ für all jene verpflichtend eingeführt, die in keinem Religionsunterricht saßen.

Und was soll in Ethik vermittelt werden? „Wir sollten über Werte reden“, findet HAK-Schüler Jan Schlegel. „Also über das Zusammenleben, wobei es auch um scheinbar einfache Dinge wie Manieren und Höflichkeit geht.“ Sein Schulfreund Dorian Bauer fände es gut, wenn „man sich mit den Weltreligionen beschäftigt. Das hilft, Vorurteile abzubauen, und gehört zur Allgemeinbildung.“ In der Hegelgasse ist genau das passiert, berichtet Jahn: „Wir haben Kultur und Religion verknüpft, z. B. über das indische Kastenwesen, den Hinduismus und die Rolle der Frau diskutiert und wie das zusammenhängt.“