Schrems: "Facebook ist unprofessionell"

Nach dem Treffen zeigt sich Schrems, der seit über einem Jahr dafür kämpft, das Facebook das Thema Datenschutz ernst nimmt, ernüchtert: " Facebook wirkt hochgradig unprofessionell." Zu einer einvernehmlichen Lösung kam es am Ende nicht. Dennoch seien die Verhandlungen konstruktiv gewesen.



Schrems hofft, dass Facebook dabei etwas lernen konnte. Seine Initiative will nun einen Antrag auf eine Entscheidung durch die irische Datenschutzkommission einbringen. Sollte die nicht erfolgreich sein, will Schrems vor den Europäischen Gerichtshof ziehen.



