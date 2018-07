Schönheitskönigin gibt Titel nach #MeToo-Sketch zurück

Einer der Teilnehmer schrieb am Montag zudem auf Facebook: "Der Sketch war als satirischer Stich gegen diejenigen gemeint, die das Ende des Badeanzugs bedauern." Die Szene sei als Anerkennung der #MeToo-Bewegung gedacht gewesen und nicht als Scherz darüber. #MeToo habe "so viel Gutes für so viele von uns" erreicht.

Gorman war als Gewinnerin aus dem Bezirk Plymouth County angetreten und war eine von gut zwei Dutzend Finalistinnen bei dem Wettbewerb um den Titel der schönsten Frau in Massachusetts. Der ist wiederum Teil der Vorrunde zur anschließenden Miss-America-Wahl.

Miss America mit Sitz in Atlantic City im Staat New Jersey ist nicht zu verwechseln mit den konkurrierenden Wettbewerben Miss USA und Miss Teen USA. Zudem gibt es weitere weltweit veranstaltete Wettbewerbe aus Großbritannien, den Philippinen und Japan.