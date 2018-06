Auch Miss-Austria-Wahl künftig ohne Bikini-Durchgang

Seit der Debatte um Machtmissbrauch und Herabwürdigung von Frauen stehen Beauty-Bewerbe unter Zugzwang – besonders die Wahl zur Miss America. Bereits im Dezember wurde das Unternehmen von der #MeToo-Bewegung eingeholt, als Sam Haskell, Chef der Organisation, wegen frauenverachtender eMails suspendiert wurde. Carlson, die nun das Bikini-Aus verkündete, hatte zuvor Roger Ailes, verstorbener Chef des Nachrichtensenders Fox News, wegen sexueller Belästigung angeklagt.

Und nun also ein Schönheitswettbewerb, der seine Teilnehmer nicht mehr über die Optik definieren möchte – revolutionär oder scheinheilig? Eher Letzteres, findet Jörg Rigger, Chef der Miss Austria Corporation. „In Wahrheit ist es doch so: Bei einer Miss-Wahl muss zuerst das Äußere so ansprechend sein, damit überhaupt die Chance besteht, zu den inneren Werten zu kommen.“

Dennoch, betont er, müsse auch ein Schönheitswettbewerb mit der Zeit gehen. Und so wird es am 1. September, wenn im Design Center Linz die neue Miss Austria gekürt wird, wie in den USA erstmals keinen „Bikinidurchgang“ mehr geben – ein Zufall, aber der Hintergedanke ist ähnlich: „Als ich den Job übernommen habe, habe ich gesagt, dass der Bikinidurchgang nicht mehr nötig ist. Es erfordert auch so genügend Mut, mitzumachen. Wir versuchen, mit der Zeit zu gehen – in den Siebzigern wäre man für so eine Idee fast gesteinigt worden.“ Es werde ohnehin „viele schöne Durchgänge“ geben, sagt Rigger, etwa im kleinen Schwarzen. „So, wie man eben fortgeht – keiner geht im Bikini aus.“

Ob Feminismus und Schönheitswettbewerbe zusammenpassen? „Ich sehe das wie einen Sportwettbewerb“, sagt Rigger. „Die Frauen müssen sportlich und selbstbewusst auftreten, ihr Bestes geben.“ Auch Persönlichkeit und Intelligenz zählen: „Dass eine Siegerin keinen englischen Satz herausbekommt, so etwas gibt es heute nicht mehr.“

Dieselben Anforderungen würden im Übrigen auch für die Wahl zum Mister Austria gelten: „Da herrscht Gleichberechtigung.“