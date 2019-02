Ich sag’ den Falten lieber hallo

Dabei haben Frauen in der westlichen Welt mehr Macht, Einfluss und Geld denn je. Auch mehr Freiheit. „Und doch ist ihr körperliches Selbstwertgefühl wahrscheinlich geringer als das ihrer patriarchal gebeutelten Großmütter. Der Zwang, den geltenden Idealen von Attraktivität zu entsprechen, macht einen Teil der gewonnenen Selbstbestimmung wieder zunichte“, schreibt Mika auch. Deshalb ist es so schwierig, am Prinzip „Ich falte, also bin ich – ich!“ mit einem pointierten Witz festzuhalten. Makellosigkeit ist eine harte Währung.

Und so betrachte ich jeden Morgen eine Frau im Spiegel, die sich mit müdem Blick an jene Zeit erinnert, als ein Wimmerl am Hirn ihre einzige Sorge war. Wo sind nur die Stunden geblieben, die Tage, die Jahre?

Manchmal nehme ich das persönlich. Denn so schön die Idee des würdevollen Alterns auch klingen mag und ich Menschen bewundere, die den Fall „Verfall“ für sich lösen können: Ich bin nicht so weit. Noch nicht. Immerhin gelingt es mir zunehmend, nicht völlig zu verfallen, wenn ich im Spiegel neue Schwächen entdecke. Ich stehe da, sage den Falten hallo und lausche, was sie über mich erzählen. Ich sage mir auch: Hey, das bist du, ein Gesamtkunstwerk. Ich versuche einfach, mit mir einverstanden zu sein. Und schau an: Es funktioniert. Von Mal zu Mal ein bisschen mehr.