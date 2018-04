Schnüffelwelpe Riley soll Kunst in Bostoner Museum schützen

Ob Drogen, Sprengstoff, Diabetes oder Walkot - all das erschnüffeln Hunde weltweit mit ihrem starken Geruchssinn. In Boston soll jetzt ein Weimaraner Schädlinge in Kunstwerken finden - laut Museum ein weltweit einzigartiges Projekt. Der Rummel um Riley ist riesig, sogar die New York Times berichtete über den "Museumshund".

Erster Tagesordnungspunkt für Riley: Stillsitzen. "Riley ist ja noch ein Welpe, ihn zum Stillsitzen zu bewegen, ist alleine schon eine Leistung", sagt Katie Getchell, stellvertretende Chefin des Museum of Fine Arts in der US-Ostküstenmetropole. "Momentan geht Riley noch in die Welpenschule und kommt immer dann zur Arbeit, wenn er gebraucht wird."

Riley ist zwar noch ein Welpe, aber er hat schon einen großen Titel: "Museumshund". Mit seiner Nase soll er dem Museum of Fine Arts dabei helfen, Motten, Holzwürmer und andere Schädlinge oder auch Pilzsporen zu entdecken, die die teuren Kunstwerke zerstören könnten. Dem Bostoner Museum zufolge ist Riley der erste solche Museumshund weltweit. "Es ist wirklich ein versuchsartiges Pilotprojekt", sagt Getchell. "Wir wissen nicht, ob er seinen Job gut machen wird. Aber es schien uns eine gute Idee, es auszuprobieren."