Schnorren für den guten Zweck: Ein Ehrenmann zeigt, wie’s geht

„Hosd wos für mi?“ Es ist knapp nach 7 Uhr auf dem Großgrünmarkt in Wien-Inzersdorf. Hans Dokulil kennt die Gesetze des Marktes. Er hat 45 Jahre lang erfolgreich als Manager in der Pharmaindustrie gearbeitet. Weiß daher genau, wie und wo er sein Gegenüber abholen muss. Redet jeden in seiner ihm eigenen Sprache an.

Fredl Ehrentraud, Gemüsehändler aus Großwiesendorf im Weinviertel, hat gute Gründe, warum er dem ehrenamtlichen Mitarbeiter der Wiener Tafel heute zum Salat und zum Lauch noch eine Steige voll mit knackigen Radieschen draufpackt. Natürlich, weil es für die gute Sache ist, aber auch: „Weil der Hans einfach ein liebenswerter Schnorrer ist.“