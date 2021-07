Schloss Marchegg: Viel Charme und noch mehr Störche

Marchegg

bezeichnet sich als "Storchenstadt". In den Auen neben dem Schloss lässt sich jährlich die "größte Baum-brütende Storchenkolonie" nieder, wie Bürgermeisterstolz berichtet: "Rund 50 Brutpaare pro Jahr – mehr als im ganzen Burgenland ." Schon am Eingang zum Schlossgelände steht daher das Storchenhaus, in dem man unter anderem über Kameras das Treiben in einigen Nestern verfolgen kann. "Im Schnitt hat jedes Paar drei Jungtiere, manchmal bis zu fünf", sagtund wird vom Stadtrat unterbrochen: "Hatten wir nicht schon einmal sechs?"

Jedes Jahr um den 20. März kommen die Tiere an, Mitte Juli werden die Jungen flügge, um den 20. August verabschieden sie sich nach Afrika. Zu dieser Zeit reisen viele Vogelinteressierte an, auch weil in den Marchfeld-Auen 84 Prozent aller heimischen Vogelarten vorkommen.