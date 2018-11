Schlagerfitness: Zumba für Fans von Helene Fischer und Co.

Im Hauptteil geht es an die Choreografie: Eva hat sich Schritte und Figuren im Takt zu Herzbeben von Helene Fischer ausgedacht und zeigt sie uns in kleinen Portionen vor. Wir üben die Bewegungen zu den ersten Takten zuerst trocken, dann mit Musik. Anschließend werden die nächsten Teile angehängt, und so weiter, bis die Choreo komplett ist. Jedes Mal, wenn Helene im Refrain Herzbeben singt, legen wir die Hände in der Mitte der Brust aufeinander und strecken die Arme vor und zurück. Herzbeben!

Die Stimmung erinnert an das Zumba-Fieber, das vor einigen Jahren noch wie ein Virus grassiert ist. Nur, dass hier alle den Text verstehen. Um auf Helenes Bühne zu tanzen, müssten wir noch etwas üben – für die nächste Wiesn-Party reicht es aber allemal!