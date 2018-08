Wie Fotografieren hilft, das Leben zu meistern

Papa, bist du da?

Und manchmal ist die Arbeit mit der Kamera schlicht Trauerarbeit. Wie bei der deutschen Fotografie- und Filmstudentin Chiara Dollak (25), deren Vater heuer im April im Alter von 52 Jahren verstorben ist. Mit ihrem Projekt „Hallo Papa, bist du da?“ schaffte sie es in viele deutsche Medien. Die Fotos zeigen auf berührende Art, was sich durch das Ableben des Vaters verändert hat. Die Bilder zeigen die Lücke. „Das Fotoprojekt hat mir sehr geholfen, um auch bildlich zu verstehen, was eigentlich gerade passiert. Denn alles scheint so unwirklich und weit weg jeder Realität. Ich wollte der Leere, die sich über das Leben meiner Mutter, Schwester und mir legt, ein Bild geben“, erzählt Dollak.

Die Fotografie würde ihr helfen, Gefühle mitzuteilen, die sie in Bilder adaptiert: „Gefühle, die ich sprachlich zwar ausdrücken kann, die aber niemals so intensiv und inständig verstanden werden, wie sie gemeint sind.“ Für sie ist die Fotografie nun Therapie. Nicht nur: Offenbar haben ihre Fotos auch viele andere junge Menschen berührt: „Menschen, die Ähnliches bereits durchgemacht und sich in meinen Bildern wiedergefunden haben. Das gab mir Kraft und Zuspruch, dass ich mit meinem Projekt alles richtig gemacht habe. Und ich glaube, mein Papa ist da oben auch sehr stolz auf mich.“