Schaltsekunde sorgt für Server-Ausfälle

Zahlreiche bekannte Online-Dienste beklagten am Sonntag technische Probleme, die in Folge der verordneten Schaltsekunde auftraten. So waren neben Reddit auch FourSquare, LinkedIn, StumbleUpon und zahlreiche andere Dienste betroffen, die ihre Daten auf Linux-Servern lagerten. Das berichtet unter anderem die Online-Ausgabe der Zeitschrift Wired.