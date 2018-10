Sarah Wiener über Gerichte, die Geschichte schrieben

Rezept: „Lamm-Gang“ eines dekadenten Mahls in Persien

Zutaten für 6 Personen:

1/2 Lammrücken (ausgelöst, ca. 600 g), 100 g Blattspinat, frisch, 40 g Erdnüsse, geröstet, 1 Ei,

5 cl Weißwein, trocken, 1 Zweig Thymian, 1 Knoblauchzehe,

2 Stängel Basilikum, 2 EL Olivenöl, 20 g Butter, unbehandeltes Salz, Pfeffer aus der Mühle.

Zubereitung:

Spinat waschen, abtropfen lassen. In einem Topf mit zerlassener Butter auf heißer Flamme anschwitzen. Mit dem Messer

in grobe Stücke schneiden,

Basilikum fein hacken. Erdnüsse grob hacken und in der Pfanne 2 Min. anrösten.

In einer Schüssel Basilikum, Blattspinat, Nüsse und Ei vermischen, salzen pfeffern und die Farce bereitstellen. Backofen auf 180 Grad C vorheizen.

Lammrücken auf der Arbeitsplatte auslegen und auf der Innenseite salzen und pfeffern. Thymian aufs Fleisch zupfen, dann das Lamm mit der Farce bestreichen, kraftvoll einrollen und mit Küchengarn binden. Salzen und pfeffern.

1 EL Olivenöl in einer Kasserolle erhitzen, das Lamm ca. 6 Min. anbraten, sodass es schön braun wird. Knoblauch hinzugeben, für

8 Min. sanft brutzeln lassen, dann zudecken und weitere 8 Min. braten. Danach das Fleisch 5 Min. mit Alufolie bedeckt ruhen lassen.

Die Kasserolle entfetten, auf die heiße Platte stellen, Wein ein gießen und größtenteils verdunsten lassen. Etwas Wasser zugeben, 5 Min. köcheln lassen. Sud mit etwas Olivenöl versetzen

Lammrücken aufschneiden und mit Saft in einer Sauciere servieren.