Samsung stellt neue All in One-PCs vor

Der Elektronikhersteller Samsung hat mit den All In One PC Series 7 und 5 kurz vor Beginn der Internationalen Funkausstellung in Berlin (die futurezone ist vor Ort) ein neues Produkt angekündigt. Die insgesamt drei neuen Modelle der All In One-Reihe sollen sich vor allem in puncto Leistung an Samsungs Series 9 Ultrabooks (zum futurezone-Test) orientieren. Mit der neuesten Intel-Chipgeneration Ivy Bridge sowie bis zu acht Gigabyte RAM und einer WQHD-Auflösung (2560 x 1440 Bildpunkte) sollen die All In One-Modell auch mit herkömmlichen PCs mithalten können.