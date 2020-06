Samsung: Erstes Smartphone mit Windows Phone 8

Der Smart PC Pro ist baugleich zum herkömmlichen Modell, lediglich in seinem Inneren ist ein wenig mehr Rechenleistung vorhanden. So wird dieser von einem Intel Core i5, voraussichtlich Ivy Bridge, sowie 4 GB RAM unterstützt. Des weiteren löst der Bildschirm in Full HD (1920 mal 1080 Bildpunkte) auf. Beide Geräte verfügen über zwei USB-Schnittstellen (USB 3.0 beim Pro-Modell), einem mHDMI-Anschluss, einem microSD-Karteneinschub sowie zwei weiteren USB-Anschlüssen auf dem Keyboarddock.

Das ATIV Tab ist das erste Windows RT-Tablet von Samsung. Windows RT ist die Variante von Windows 8, die auch auf ARM-Prozessoren funktioniert, die ansonsten nur in Smartphones und Android-Tablets zum Einsatz kommen. Mit nur 8,9 mm sowie einem 10,1 Zoll großen Display ist das ATIV Tab wohl am ehesten mit dem Galaxy Tab 2 10.1 zu vergleichen. Microsoft Office ist bereits vorinstalliert und soll im Zusammenspiel mit dem 8.200 mAh starken Akku mehrere Stunden durchhalten.

Eine Premiere ist Samsung ebenfalls gelungen. Als erster Hersteller stellte Samsung mit dem ATIV S ein Windows 8-Smartphone vor. Noch nicht einmal Microsoft-Partner Nokia hatte seine Modelle präsentiert, diese werden für die Nokia World Anfang September erwartet. Das ATIV S bietet einen 1,5 GHz starken Dualcore-Prozessor, ein 4,8 Zoll großes HD Super AMOLED Display sowie einen 2.300 mAh Akku. Nähere Details wurden nicht bekanntgegeben. Preise und Veröffentlichungsdaten stehen ebenfalls noch aus.

Alle weiteren Berichte, News und Tests von der IFA in Berlin finden Sie hier.