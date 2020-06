Samsung bringt Galaxy SIII in neuen Farben

Bislang war das Samsung Galaxy S III in den Farben " Basaltblau" und " Marmorweiß" erhältlich. Wie im offiziellen Samsung-Blog nachzulesen ist , wird es das Gerät künftig gleich in vier weiteren Farben geben. So sollen ein rotes, ein schwarzes, ein braunes sowie ein graues Modell in den Handel kommen. Vor allem Braun kam als Smartphone- bzw. Handy-Farbe in den vergangenen Jahren kaum zum Einsatz.

Die Verfügbarkeit der unterschiedlichen neuen Farben wird laut Samsung vom jeweiligen Händler oder Mobilfunkanbieter abhängen. So wird nicht jede Farbe von allen angeboten werden. Samsung begründet die Wahl der neuen Farben mit der Verbindung zwischen "Mensch und Natur".